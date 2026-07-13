Tenismenul Ilia Șnițari a cucerit trofeul turneului ITF M15 București 2.

Tenismenul moldovean, Ilia Șnițari, a cucerit titlul în cadrul turneului ITF M15 București 2, desfășurat pe zgură în capitala României.

Pentru a ajunge în ultimul act al competiției, Snițari a obținut patru victorii consecutive. În primul tur, moldoveanul l-a învins pe italianul Niccolò Ciavarella cu 6-3, 6-3, apoi a trecut de italianul Nicola Catini cu 4-6, 6-2, 6-4, transmite ipn.md.

În sferturile de finală, Ilia Snițari s-a impus în fața românului Ștefan Andrei Andreescu, scor 6-2, 6-3, iar în semifinale l-a învins pe italianul Filippo Mazzola cu 6-1, 2-6, 6-1.

În finală, sportivul din Republica Moldova a reușit să se impună în fața românului Cezar Gabriel Papoe, cu scorul de 6-4, 6-4 și a câștigat trofeul turneului.

Anterior, în componența Naționalei Moldovei, Ilia Șnițari a reușit să câștige grupa a treia a Cupei Davis și să promoveze în grupa a doua.