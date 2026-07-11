Spania, învingând Belgia cu scorul de 2:1, s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2026.

„La Furia Roja” a învins cu greu Belgia în al doilea sfert de finală al CM, marcând golul decisiv pe final de meci. Autorul reușitei a fost Mikel Merino, iar în semifinale Spania va întâlni Franța.

Campioana en-titre a Europei, echipa Spaniei, a învins Belgia cu scorul de 2-1 în al doilea sfert de finală al Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Meciul a avut loc pe stadionul din Inglewood, lângă Los Angeles, vineri seara, 10 iulie, transmite dw.com.

Avantajul de joc al „Furiei Roșii” a fost concretizat în minutul 30 de mijlocașul Fabian Ruiz, care a fost primul la mingea respinsă de portarul „Diavolilor Roșii”, Thibaut Courtois, după un șut al lui Dani Olmo. Belgienii au reușit să egaleze după doar 11 minute: golul marcat de Charles de Ketelaere a fost primul primit de spanioli la acest campionat.

La începutul reprizei secunde, ritmul a crescut vizibil, ambele echipe mizând pe atac, jocul desfășurându-se pe contre. După ce, în minutul 71, portarul principal al belgienilor a suferit o accidentare și a fost înlocuit, Spania a preluat inițiativa. Golul decisiv a fost marcat cu două minute înainte de finalul timpului regulamentar de Mikel Merino – autorul singurului gol al spaniolilor în optimile de finală împotriva Portugaliei.

În semifinalele CM 2026, Spania se va confrunta cu Franța, care, în primul sfert de finală, cu o zi înainte, a învins Marocul. Meciul va avea loc pe 14 iulie la Arlington, lângă Dallas, Texas, de la ora 21:00, ora Europei Centrale.

Partidele sferturilor de finală se desfășoară între 9 și 12 iulie

Toate meciurile sferturilor de finală și ale rundelor următoare din play-off au loc pe stadioanele din SUA. Seara zilei de 11 iulie, o altă calificare în semifinală se va juca între Norvegia și Anglia pe stadionul din Miami. În noaptea de 12 iulie, la Kansas City, vor evolua echipele Argentinei și Elveției. Câștigătoarele acestor partide se vor întâlni pe 15 iulie la Atlanta în a doua semifinală.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în America de Nord. Majoritatea meciurilor turneului mondial au loc în SUA (în 11 din cele 16 orașe gazdă), alte trei orașe au găzduit partide în Mexic și două în Canada. Meciul final va avea loc pe 19 iulie în SUA, pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford, statul New Jersey.