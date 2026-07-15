Spania a învins Franța și s-a calificat în finala CM 2026.

După ce a învins cu un avantaj clar de joc selecționata Franței în semifinala Cupei Mondiale cu scorul de 2:0, „Furia Roja” își așteaptă adversarul din marea finală.

Al doilea finalist va fi stabilit mâine, în meciul dintre Anglia și Argentina.

Actuala campioană a Europei, echipa Spaniei, a învins cu scorul de 2-0 naționala Franței în semifinala Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Meciul, numit de presa sportivă „finala înainte de finală”, sugerând că s-au întâlnit cele mai puternice echipe ale lumii, a avut loc marți seara, 14 iulie, în Arlington, lângă Dallas, scrie dw.com.

Pentru „Les Bleus”, această semifinală din Texas a început prost aproape imediat după start – tânărul atacant al spaniolilor, Lamin Yamal, a obținut un penalty pentru echipa sa din cauza reacției lente a fundașului francez Lucas Digne. Penalty-ul de la 11 metri pentru „Furia Roja” a fost transformat fără șanse pentru portar în minutul 22 de Mikel Oiarzabal, acest gol fiind al cincilea pentru el la turneu.

Al doilea gol în poarta Franței a fost marcat în minutul 58 de Pedro Porro, după o pasă a lui Dani Olmo. Acest gol a rămas ultimul în această semifinală. În clasamentul golgheterilor, liderul francezilor Kylian Mbappe are 8 goluri. Tot atâtea are și legenda fotbalului argentinian Lionel Messi, dar acesta mai are de jucat cel puțin un meci în acest campionat.

Meciul pentru locul 3, cu participarea „Les Bleus”, va avea loc pe 18 iulie în Miami, la ora 23:00, ora Europei Centrale. Finala CM 2026 se va desfășura pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford (statul New Jersey) pe 19 iulie, la ora 21:00 (15:00 ora locală).

„Furia Roja” își va afla adversarul după încheierea celei de-a doua semifinale dintre Anglia și Argentina, care va avea loc pe 15 iulie, la ora 21:00, în Atlanta. Până la acest turneu, Spania a câștigat o singură dată la Campionatul Mondial. La CM 2010 în Africa de Sud, a învins în semifinală Germania cu 1-0, iar în finală a învins Olanda cu același scor în prelungiri.

După acest meci, scorul în istoria confruntărilor dintre echipele Spaniei și Franței a devenit 19-13 în favoarea „Furiei Roja”. La Euro 2024 în Germania, echipa Spaniei nu a permis francezilor să ajungă în finală și ulterior a devenit campioană a Europei. Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri dintre aceste echipe a avut loc în semifinala Ligii Națiunilor 2025: spaniolii au câștigat cu 5-4 în timpul regulamentar al partidei.

Astfel, francezilor nu le-a reușit din nou să ia revanșa pentru înfrângerile recente în fața spaniolilor, a căror apărare a jucat impecabil, nepermițând liderilor echipei franceze să fructifice niciun moment de gol.