Ronaldo nu și-a putut stăpâni lacrimile după ultimul meci de la Campionatul Mondial.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, nu și-a putut stăpâni lacrimile pe teren după înfrângerea cu Spania (0-1) în optimile de finală ale CM 2026. Căpitanul echipei Portugaliei a jucat ultimul său meci la campionatele mondiale.

Atacantul echipei naționale a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, nu și-a putut stăpâni lacrimile după meciul cu Spania din optimile Campionatului Mondial 2026.

Echipa Portugaliei a fost învinsă de Spania în optimile CM-2026 cu scorul de 0-1 și și-a încheiat evoluția în turneu. Singurul gol, marcat în minutul 90+1, a fost înscris de mijlocașul spaniol Mikel Merino. Ronaldo a fost singurul jucător al Portugaliei care a trimis mingea pe poartă în meciul cu Spania – el a avut două șuturi pe poartă.

Imediat după fluierul final, căpitanul portughez de 41 de ani, Cristiano Ronaldo, a izbucnit în lacrimi chiar pe teren.

Anterior, Ronaldo a declarat că Campionatul Mondial 2026 va fi ultimul din cariera sa. În turneu, atacantul a jucat cinci meciuri și a marcat trei goluri – o „dublă” împotriva Uzbekistanului și un penalty în meciul din optimile de finală contra Croației.

Portughezul a debutat la Campionatul Mondial în 2006. În total, în timpul participărilor sale la turnee, a jucat 27 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit două pase decisive.

Cel mai bun rezultat al echipei Portugaliei cu Ronaldo în componență a fost locul patru la turneul din 2006.

Ronaldo este de cinci ori câștigător al „Balonului de Aur” pentru cel mai bun fotbalist din lume, campion european (2016) și dublu campion al Ligii Națiunilor (2019, 2025), de cinci ori câștigător al Ligii Campionilor. Portughezul este cel mai bun marcator din istoria fotbalului, a echipelor naționale, Campionatului European, Ligii Campionilor și Campionatului Mondial al cluburilor.

La nivel de club, fotbalistul a evoluat pentru Sporting, Real Madrid, Manchester United, Juventus, iar din 2023 joacă pentru Al-Nassr.