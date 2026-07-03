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unian.net logounian
3 Iulie 2026, 22:22
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Ronaldo a stabilit noi recorduri la CM 2026

Atacantul portughez de 41 de ani, Cristiano Ronaldo, a marcat al 146-lea gol pentru naționala Portugaliei în meciul din optimile CM 2026 contra Croației.

Ronaldo a stabilit noi recorduri la CM 2026
Ronaldo a stabilit noi recorduri la CM 2026

Datorită acestui gol, Ronaldo are acum mai multe goluri pentru echipa națională a Portugaliei (146) decât pentru Manchester United (145). Este remarcabil faptul că acesta a fost al 11-lea gol al lui Ronaldo la Campionatele Mondiale, transmite unian.net

În plus, atacantul portughez a devenit primul fotbalist european care a marcat 25 de goluri la principalele turnee ale echipelor naționale: Campionatele Mondiale și Europene. Acest lucru s-a întâmplat tot în timpul meciului dintre Portugalia și Croația, încheiat cu scorul de 2-1.

Clasamentul fotbaliștilor europeni cu cele mai multe goluri marcate la Campionatele Mondiale și Europene este următorul:

  • Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 25;
  • Harry Kane (Anglia) – 20;
  • Miroslav Klose (Germania) – 19;
  • Kylian Mbappé (Franța) – 19;
  • Gerd Müller (RFG) – 18.

Un alt fapt interesant este că Ronaldo a marcat la principalele turnee exact tot atâtea goluri (25: 14 la Campionatul European, 11 la Campionatul Mondial) câte a marcat brazilianul Ronaldo (25: 15 la Campionatul Mondial, 10 la Copa America).

Sursă
unian.net logounian
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