Ronaldo a stabilit noi recorduri la CM 2026

Atacantul portughez de 41 de ani, Cristiano Ronaldo, a marcat al 146-lea gol pentru naționala Portugaliei în meciul din optimile CM 2026 contra Croației.

Datorită acestui gol, Ronaldo are acum mai multe goluri pentru echipa națională a Portugaliei (146) decât pentru Manchester United (145). Este remarcabil faptul că acesta a fost al 11-lea gol al lui Ronaldo la Campionatele Mondiale, transmite unian.net

În plus, atacantul portughez a devenit primul fotbalist european care a marcat 25 de goluri la principalele turnee ale echipelor naționale: Campionatele Mondiale și Europene. Acest lucru s-a întâmplat tot în timpul meciului dintre Portugalia și Croația, încheiat cu scorul de 2-1.

Clasamentul fotbaliștilor europeni cu cele mai multe goluri marcate la Campionatele Mondiale și Europene este următorul:

Cristiano Ronaldo (Portugalia) – 25;

Harry Kane (Anglia) – 20;

Miroslav Klose (Germania) – 19;

Kylian Mbappé (Franța) – 19;

Gerd Müller (RFG) – 18.

Un alt fapt interesant este că Ronaldo a marcat la principalele turnee exact tot atâtea goluri (25: 14 la Campionatul European, 11 la Campionatul Mondial) câte a marcat brazilianul Ronaldo (25: 15 la Campionatul Mondial, 10 la Copa America).