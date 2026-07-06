Ronaldo a anunțat că acest Campionat Mondial va fi ultimul din cariera sa.

Căpitanul echipei naționale a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a anunțat că actualul Campionat Mondial va fi ultimul din cariera sa. „Acesta este ultimul meu Campionat Mondial. Trebuie să mă bucur de el”, a spus el.

Potrivit spuselor sale, indiferent de rezultatul meciului cu Spania, va pleca cu conștiința împăcată: „1000%. Joc din dragoste pentru fotbal. Orice s-ar întâmpla, voi fi fericit. Nu pot să-mi pun presiune, să ajung la finalul carierei și să cred că trebuie să câștig”, scrie as.com.

Anterior, sora lui Ronaldo, Katia Aveiro, a declarat că actualul Campionat Mondial ar putea fi ultimul pentru Ronaldo în tricoul echipei naționale a Portugaliei. Pe 3 iulie, fotbalistul a afirmat că „nu ia decizii nechibzuite” și va decide după turneu.

Pentru Ronaldo, acesta este al șaselea Campionat Mondial din carieră. Fotbalistul a câștigat cu echipa Portugaliei Euro 2016 și Liga Națiunilor UEFA (2019, 2025). La Campionatele Mondiale, cel mai bun rezultat al echipei cu el a fost locul patru în 2006.

În optimile de finală, portughezii vor întâlni Spania. Meciul va avea loc pe 6 iulie.

Meciurile din optimile de finală se vor desfășura între 4 și 7 iulie, sferturile de finală sunt programate pentru 9–11 iulie, semifinalele – pe 14–15 iulie. Meciul pentru locul trei va avea loc pe 18 iulie în Miami, iar finala se va juca pe 19 iulie în New York.

Campionatul Mondial se desfășoară pentru prima dată cu participarea a 48 de echipe naționale pe teritoriul a trei țări — SUA, Canada și Mexic.