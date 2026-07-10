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10 Iulie 2026, 16:26
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Revolte în Europa după înfrângerea Marocului la Campionatul Mondial

După încheierea meciului din sferturile de finală ale CM 2026, mulțimi de suporteri marocani au ieșit pe străzile Londrei. De asemenea, au izbucnit tulburări și în Olanda. Echipa Franței a învins Marocul cu scorul de 2-0.

Revolte în Europa după înfrângerea Marocului la Campionatul Mondial.
Revolte în Europa după înfrângerea Marocului la Campionatul Mondial.

La Londra au avut loc revolte în masă după înfrângerea echipei Marocului în fața Franței (0-2) în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026, relatează The Mirror și Fox Sports.

În capitala britanică, după fluierul final, fanii marocani s-au adunat pe Edgware Road. Mulțimea a blocat traficul și a început jafuri, suporterii aruncau gunoi pe străzi și lansau artificii. În imaginile publicate se vede cum polițiștii în echipament special cu scuturi încearcă să disperseze mulțimea.

Potrivit The Mirror, un ofițer a suferit o leziune la cap, probabil de la o sticlă aruncată, și a fost internat în spital. Patru persoane au fost arestate.

Revolte au avut loc și în Olanda. În special, la Amsterdam au fost arestate opt persoane, unele dintre ele au incendiat o clădire și au aruncat petarde în poliție. La Haga au fost reținute patru persoane pentru aruncarea de sticle în polițiști. De menționat că noaptea ordinea a fost restabilită.

Contrar temerilor autorităților, care înaintea meciului au intensificat măsurile de securitate, Parisul a evitat revolte majore.

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