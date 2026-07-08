O senatoare din Paraguay riscă închisoarea pentru insulte aduse lui Mbappé.

Senatoarea din Paraguay Celesta Amarilla s-a supărat atât de tare din cauza înfrângerii echipei sale naționale în meciul cu Franța, încât a decis să-și verse toată supărarea pe atacantul adversarilor, Kylian Mbappe.

Fotbalistul nu a ignorat insultele și i-a dat un răspuns dur, iar procuratura franceză a început o anchetă împotriva politicienei, transmite mentoday.ru.

Postările jignitoare la adresa lui Mbappe au apărut pe contul de X al Amarilla după ce echipa Paraguayului a fost eliminată din CM 2026 în optimile de finală. Senatoarea a numit căpitanul echipei adverse „un camerunez colonizat care se dă drept francez”, precum și „prostănac”, presupus incapabil să scrie.

Totuși, politiciana nu s-a oprit aici. Ea l-a caracterizat pe Mbappe drept „mânios, arogant și înfricoșător” și a declarat că „în loc să sugă laptele mamei, a supt nuci de cocos”, iar cel mai „educat” lucru pe care fotbalistul l-ar fi auzit este un cimpanzeu.

Potrivit Celestei Amarilla, jucătorii echipei Paraguayului ar fi trebuit să-i dea atacantului o palmă și să-i arate un gest obscen cu degetul mijlociu.

Postările au atras atenția chiar a atacantului francez, care a numit-o pe Amarilla „o femeie disprețuită”. El a subliniat că funcționara nu poate reprezenta Paraguayul – o țară care pe tot parcursul mondialului s-a remarcat prin „pasiune și onoare”. „Din cauza inconștienței și rasismului vostru neascuns, întreaga lume a uitat deja drumul și eforturile pe care jucătorii voștri le-au depus la acest Campionat Mondial”, a scris Mbappe pe X.

Nu a rămas indiferentă nici Federația Franceză de Fotbal. Aceasta a depus o cerere de începere a anchetei împotriva Celestei Amarilla la procuratura celei de-a Cincea Republici și a primit un răspuns favorabil din partea instituției. Reprezentanții procuraturii consideră că declarațiile făcute de Amarilla au fost menite să accentueze „originea reală sau presupusă, apartenența etnică, cetățenia, rasa sau religia” lui Mbappe.

Acum, Amarilla riscă o pedeapsă severă în Franța. Pentru astfel de infracțiuni în țară se poate primi până la un an de închisoare și o amendă de 45.000 de euro. Totuși, senatoarea consideră că Parisul nu are temeiuri pentru a deschide un dosar împotriva ei.