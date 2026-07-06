Norvegia a eliminat Brazilia și s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală a Cupei Mondiale.

Fotbaliștii norvegieni au obținut o victorie senzațională în fața Braziliei, scor 2-1, grație atacantului Haaland. În sferturile de finală vor juca împotriva Angliei.

Echipa Norvegiei a învins surprinzător Brazilia duminică, 5 iulie, în optimile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului. Meciul de pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford (statul New Jersey) s-a încheiat cu scorul de 2-1. Ambele goluri ale norvegienilor au fost marcate de atacantul vedetă Erling Haaland (minutul 79 și 90). Pentru Brazilia, în minutul 10 al prelungirilor, a înscris atacantul Neymar, transformând cu succes un penalty, scrie dw.com.

Cu acest dublu, Haaland a intrat în top trei cei mai buni marcatori ai actualului turneu, egalându-i pe argentinianul Lionel Messi și francezul Kylian Mbappe. Toți trei atacanți au câte șapte goluri la acest CM.

Echipa Braziliei de fotbal deține recordul pentru cele mai multe titluri mondiale câștigate (5). Pentru Norvegia, aceasta este o victorie istorică: echipa nu a mai jucat niciodată în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. În noua etapă a CM-2026, pe 11 iulie, Norvegia va juca cu Anglia, care a învins Mexicul cu scorul de 3-2.

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în America de Nord. Majoritatea meciurilor turneului au loc în SUA (în 11 din cele 16 orașe gazdă), alte trei orașe găzduiesc meciuri în Mexic și două în Canada. Meciul final va avea loc pe 19 iulie în Statele Unite, pe stadionul New York New Jersey (MetLife).