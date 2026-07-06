Neymar și-a încheiat cariera la echipa națională a Braziliei după eliminarea de la CM 2022.

Principalul star al Braziliei, Neymar, a izbucnit în lacrimi pe teren după fluierul final al meciului senzațional cu Norvegia.

Apoi, în vestiar, el i-a șocat pe colegii săi cu declarația privind încheierea definitivă a carierei la echipa națională.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina citând publicația GeGlobo.

Pentru Neymar, înfrângerea în fața scandinavilor a fost nu doar o eliminare dureroasă, ci o tragedie sportivă personală cu un subtext mistic.

Ultimul său meci în tricoul echipei naționale l-a jucat pe aceeași arenă unde, în îndepărtatul 2010, a debutat pentru Brazilia într-un meci amical împotriva Statelor Unite.

În discuția cu jurnaliștii în zona mixtă, atacantul și-a stăpânit emoțiile, fiind alături soția și fiul său.

„Am încercat, chiar am încercat să o fac iar și iar. Dar totul s-a terminat. Povestea mea a început aici, pe acest teren al stadionului MetLife, și aici s-a încheiat pentru mine. Nu vor mai fi alte încercări”, a spus Neymar.

La acest ultim Campionat Mondial, Neymar a apărut pe teren doar de două ori din cauza formei și a viziunii antrenorului Carlo Ancelotti, jucând în total 37 de minute.

Ultima sa atingere a mingii pentru echipa națională a fost una productivă – în minutul 90+10 a transformat cu sânge rece un penalty, care, totuși, nu a salvat Brazilia de eliminare, ci doar a redus diferența după dubla lui Erling Haaland.