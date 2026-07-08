Netflix, Disney și YouTube au intrat în cursa pentru drepturile de difuzare ale CM 2030 și CM 2034.

Potrivit CNBC, care citează surse, interes pentru această tranzacție au manifestat Netflix, Disney și YouTube, deținut de Alphabet. Printre potențialii pretendenți sunt menționați și Amazon, precum și Apple.

Potrivit unor surse, negocierile dintre FIFA și potențialii difuzori ar putea începe în următoarele trei luni. În același timp, organizația intenționează să vândă pentru prima dată drepturile de difuzare în limbile engleză și spaniolă într-un singur pachet. Anterior, aceste drepturi erau vândute separat, transmite cnbc.com.

Se așteaptă ca drepturile pentru fiecare dintre turnee să coste între 1,5 și 2 miliarde de dolari. Pentru comparație, drepturile pentru difuzarea în limba engleză a Cupei Mondiale din 2026 au costat Fox 485 milioane de dolari, iar pachetul în limba spaniolă a fost cumpărat de Telemundo pentru 600 milioane de dolari.

Interesul platformelor de streaming se explică nu doar prin dorința de a atrage un public nou, ci și prin valoarea sportului de top, urmărit în direct de spectatori. Pentru Netflix, Cupa Mondială poate deveni cel mai important activ sportiv după obținerea drepturilor pentru Campionatele Mondiale feminine din 2027 și 2031. Disney, la rândul său, va putea difuza turneul atât pe serviciile sale de streaming, cât și pe ESPN și ABC.

Combinarea drepturilor lingvistice într-un singur pachet poate ajuta FIFA să crească veniturile și să intensifice concurența între potențialii cumpărători. Totodată, acest format poate complica participarea NBCUniversal, care anterior deținea doar drepturile în limba spaniolă prin Telemundo.

Chiar și fusurile orare mai puțin convenabile pentru publicul american nu diminuează interesul pentru turneele viitoare. CM-2030 se va desfășura în Maroc, Portugalia și Spania, iar CM-2034 va avea loc în Arabia Saudită. Interesul este alimentat de ratingurile televizate record ale CM-2026 în America de Nord, unde anumite meciuri au adunat deja zeci de milioane de spectatori pe transmisiunile în limbile engleză și spaniolă.