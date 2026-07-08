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8 Iulie 2026, 08:02
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Messi a marcat primul în istorie în șase meciuri consecutive din faza play-off a Campionatului Mondial

Atacantul echipei naționale a Argentinei, Lionel Messi, a marcat un gol în meciul optimilor de finală ale Campionatului Mondial 2026 împotriva Egiptului.

Messi a marcat primul în istorie în șase meciuri consecutive din faza play-off a Campionatului Mondial.
Messi a marcat primul în istorie în șase meciuri consecutive din faza play-off a Campionatului Mondial.

Astfel el a devenit primul jucător din istorie care marchează în șase meciuri consecutive din faza eliminatorie.

Seria argentinianului durează din optimile Campionatului Mondial 2022, contra Australiei. La același turneu, el a marcat succesiv împotriva Olandei, Croației și Franței, pe care a învins-o de două ori. În optimile CM 2026, fotbalistul a marcat împotriva Capului Verde. În total, în această serie are șapte goluri.

Înaintea lui Messi, doar trei fotbaliști au marcat în cinci meciuri consecutive din fazele eliminatorii. Printre ei se numără brazilienii Leonidas (1934–1938) și Vavá (1958–1962), precum și maghiarul György Sárosi (1938–1942).

La acest Campionat Mondial, argentinianul de 39 de ani are deja opt goluri și conduce clasamentul golgheterilor la CM 2026.

Golul marcat în poarta Egiptului i-a permis să doboare recordul personal de goluri la un singur Campionat Mondial. La CM 2022 din Qatar, Messi a marcat șapte goluri, a ajutat Argentina să câștige turneul și a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției.

În plus, în minutul 79 al meciului din optimile de finală, Messi a oferit o pasă decisivă pentru Gabriel Romero. Acum are nouă pase decisive și a devenit cel mai bun asistent din istoria Campionatului Mondial, depășindu-l pe compatriotul său Diego Maradona (8), cu care împărțea anterior primul loc.

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