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16 Iulie 2026, 14:06
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McGregor a cerut ca lupta cu Holloway să fie declarată nulă

Fostul campion UFC în două categorii de greutate, Conor McGregor, a declarat pe Instagram că lupta sa cu Max Holloway de la UFC 329 ar trebui să fie considerată nulă.

McGregor a cerut ca lupta cu Holloway să fie declarată nulă.
McGregor a cerut ca lupta cu Holloway să fie declarată nulă.

McGregor a pierdut prin knockout tehnic din cauza unei accidentări la picior. La începutul luptei, irlandezul a căzut nefericit. A încercat să se ridice, dar își pierdea constant echilibrul. Din acest motiv, arbitrul a fost nevoit să oprească meciul. Șeful UFC, Dana White, a anunțat că McGregor este suspectat de o ruptură a ligamentului încrucișat anterior.

„Câteva precizări: 1. Mâine voi avea rezultatele investigației la picior. 2. Meciul trebuie declarat nul, iar toate pariurile să fie returnate”, a scris McGregor.

McGregor, în vârstă de 37 de ani, și-a reluat cariera în arte marțiale mixte după o pauză de cinci ani. Acum, luptătorul are 22 de victorii și șapte înfrângeri în MMA. Anterior, el a deținut centurile de campion UFC la categoriile semiușoară și ușoară.

Holloway, în vârstă de 34 de ani, are în palmares 28 de victorii și nouă înfrângeri.

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