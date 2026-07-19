Mbappe l-a depășit pe Messi și a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

Francezul Kylian Mbappe are 22 de goluri în 22 de meciuri la Campionatele Mondiale. Argentineanul Lionel Messi are 21 de goluri în 32 de partide.

Atacantul echipei naționale a Franței, Kylian Mbappe, l-a depășit pe argentinianul Lionel Messi în privința numărului de goluri marcate la Campionatele Mondiale și a devenit recordmanul turneului.

În meciul pentru locul trei, Franța a fost învinsă de Anglia cu scorul de 4-6. Mbappe a reușit o dublă, marcând în minutele 48 și 66.

Acum are 22 de goluri în 22 de meciuri. Messi, cu 21 de goluri, a jucat în 32 de partide la turnee. În lista celor mai buni marcatori îi urmează Miroslav Klose (16), Ronaldo (15), Harry Kane (14) și Gerd Müller (14).

De asemenea, atacantul francez a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor CM-2026. Jucătorul de 27 de ani are zece goluri, în timp ce Messi are opt.

Messi încă are șansa să depășească performanța lui Mbappe în finala Campionatului Mondial, unde Argentina va juca împotriva Spaniei pe 19 iulie. Meciul începe la ora 22:00.