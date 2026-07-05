Maroc și Franța s-au calificat în sferturile de finală ale CM 2026.

S-a stabilit prima pereche din sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026: Franța și Maroc se vor înfrunta pentru un loc în semifinale.

Francezii au învins Paraguayul datorită unui penalty transformat de Mbappé, iar marocanii au învins categoric Canada, scor 3:0.

La Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, sâmbătă, 4 iulie, s-a stabilit prima pereche în sferturile de finală - echipele Franței și Marocului se vor lupta pentru un loc în semifinală. Meciul va avea loc pe 9 iulie pe stadionul „Gillette” din Foxborough (SUA), transmite dw.com.

Echipa Marocului a învins în optimile de finală echipa Canadei cu scorul de 3-0. Scorul a fost deschis în minutul 50 de mijlocașul Azzedine Ounahi, cu un șut din afara careului în colțul drept jos. În minutul 82, el a reușit dubla, iar scorul final de 3-0 a fost stabilit de Soufiane Rahimi.

Pentru Maroc este a doua calificare consecutivă în sferturile de finală ale Campionatului Mondial: în 2022, echipa a devenit prima selecționată africană care a ajuns în semifinalele CM. Înfrângerea a întrerupt seria de victorii a Canadei - una dintre țările gazdă ale actualului turneu, care anterior a ajuns pentru prima dată în istoria sa în faza play-off, învingând echipa Africii de Sud cu 1-0. Pentru Canada, acesta este doar al treilea turneu final la Campionatul Mondial.

Franța a trecut de Paraguay la loviturile de departajare

Echipa Franței a reușit cu greu să se califice în sferturile de finală datorită unei victorii minime în fața Paraguayului, scor 1-0. Singurul gol, marcat în minutul 70, a fost înscris de Kylian Mbappe, din penalty: Paraguay, care s-a concentrat pe apărare, nu i-a permis Franței, cu cea mai puternică ofensivă a turneului, să marcheze din joc.

Câștigătoarea sfertului de finală Franța - Maroc va deveni primul semifinalist al Campionatului Mondial 2026.

Campionatul Mondial FIFA la fotbal 2026

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în America de Nord. Majoritatea meciurilor turneului au loc în SUA (în 11 din cele 16 orașe gazdă), alte trei orașe găzduiesc meciuri în Mexic, iar două în Canada. Meciul final va avea loc pe 19 iulie în SUA, pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford (statul New Jersey). Echipa Germaniei a fost eliminată în optimile de finală, pierzând primul meci din play-off în fața Paraguayului.