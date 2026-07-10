Mădălina Prisăcari a cucerit bronzul la Campionatul European de lupte.

Luptătoarea moldoveană Mădălina Prisăcari a obținut medalia de bronz la Campionatul European, care se desfășoară în aceste zile la Skopje, în Macedonia de Nord.

În optimile de finală la categoria de greutate de până la 59 de kilograme, sportiva în vârstă de 19 ani a trecut de spaniola Rosa Molina Rodriguez cu scorul de 7-6, iar în sferturile de finală a învins-o pe Eda Balazs din Ungaria, cu scorul de 4-3, transmite ipn.md.

Totuși, Prisăcari a cedat în semifinale în fața luptătoarei din Azerbaidjan, Hiunai Hurbanova, cu scorul de 5-0. Ulterior, în meciul decisiv pentru medalia de bronz, a trecut de sportiva finlandeză Oona Olivia Pekkarinen, cu scorul de 5-3.

Medalia de aur a fost cucerită de suedeza Karin Amelia Samuelsson, care a învins-o pe Hiunai Hurbanova cu 10-2.