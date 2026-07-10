theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
10 Iulie 2026, 19:47
810
Copiază linkul
Link copiat

Mădălina Prisăcari a cucerit bronzul la Campionatul European de lupte

Luptătoarea moldoveană Mădălina Prisăcari a obținut medalia de bronz la Campionatul European, care se desfășoară în aceste zile la Skopje, în Macedonia de Nord.

Mădălina Prisăcari a cucerit bronzul la Campionatul European de lupte.
Mădălina Prisăcari a cucerit bronzul la Campionatul European de lupte.

În optimile de finală la categoria de greutate de până la 59 de kilograme, sportiva în vârstă de 19 ani a trecut de spaniola Rosa Molina Rodriguez cu scorul de 7-6, iar în sferturile de finală a învins-o pe Eda Balazs din Ungaria, cu scorul de 4-3, transmite ipn.md.

Totuși, Prisăcari a cedat în semifinale în fața luptătoarei din Azerbaidjan, Hiunai Hurbanova, cu scorul de 5-0. Ulterior, în meciul decisiv pentru medalia de bronz, a trecut de sportiva finlandeză Oona Olivia Pekkarinen, cu scorul de 5-3.

Medalia de aur a fost cucerită de suedeza Karin Amelia Samuelsson, care a învins-o pe Hiunai Hurbanova cu 10-2.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici