Jucătorul echipei naționale a Africii de Sud, Jayden Adams, a fost găsit mort după întoarcerea de la CM.

În Africa de Sud a decedat mijlocașul echipei naționale de fotbal, Jayden Adams, informează The Guardian.

Adams avea 25 de ani. Cu câteva zile înainte de moarte, s-a întors în țară împreună cu echipa națională, care a fost eliminată din Campionatul Mondial în optimile de finală, transmite meduza.io.

Motivul decesului jucătorului nu a fost anunțat oficial, poliția a comunicat că desfășoară o anchetă. Potrivit jurnalistului Nuhu Adams (care poartă același nume cu sportivul decedat), fotbalistul s-ar fi sinucis.

În cariera sa, Adams a jucat nouă meciuri pentru echipa națională a Africii de Sud și a marcat două goluri. La nivel de club, a evoluat pentru echipa sud-africană „Mamelodi Sundowns”, care în sezonul trecut a câștigat Liga Campionilor Africane.

La CM 2026, Adams a participat la trei meciuri din faza grupelor. În partida cu Canada din optimile de finală, în urma căreia echipa a fost eliminată, a rămas rezervă.