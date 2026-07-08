theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldova1.md logomoldova1
8 Iulie 2026, 16:30
14 366
Copiază linkul
Link copiat

Halterofila moldoveană a devenit campioană mondială absolută

Nicoleta Cojocaru a cucerit 3 medalii de aur la Campionatele Mondiale de juniori „sub 17 ani”, ce se desfășoară în Columbia.

Halterofila moldoveană a devenit campioană mondială absolută.
Halterofila moldoveană a devenit campioană mondială absolută.

Sportiva a concurat în categoria de greutate de până la 58 de kilograme. La stilul „zmuls” ea a ridicat 88 kg și a ocupat primul loc, iar la stilul „aruncat” a obținut rezultatul de 114 kg, cucerind a doua sa medalie de aur, transmite moldova1.md.

Cu rezultatul final de 202 de kilograme, Nicoleta a devenit campioană mondială absolută, doborând un nou record mondial la această categoria de vârstă.

La Campionatele Mondiale din Columbia, Republica Moldova a fost reprezentată și de Gabriela Danilov. În categoria de greutate de până la 53 de kilograme, ea s-a clasat pe locul 9.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici