8 Iulie 2026, 16:30
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Halterofila moldoveană a devenit campioană mondială absolută
Nicoleta Cojocaru a cucerit 3 medalii de aur la Campionatele Mondiale de juniori „sub 17 ani”, ce se desfășoară în Columbia.
Sportiva a concurat în categoria de greutate de până la 58 de kilograme. La stilul „zmuls” ea a ridicat 88 kg și a ocupat primul loc, iar la stilul „aruncat” a obținut rezultatul de 114 kg, cucerind a doua sa medalie de aur, transmite moldova1.md.
Cu rezultatul final de 202 de kilograme, Nicoleta a devenit campioană mondială absolută, doborând un nou record mondial la această categoria de vârstă.
La Campionatele Mondiale din Columbia, Republica Moldova a fost reprezentată și de Gabriela Danilov. În categoria de greutate de până la 53 de kilograme, ea s-a clasat pe locul 9.