Halterofila moldoveană a devenit campioană mondială absolută.

Nicoleta Cojocaru a cucerit 3 medalii de aur la Campionatele Mondiale de juniori „sub 17 ani”, ce se desfășoară în Columbia.

Sportiva a concurat în categoria de greutate de până la 58 de kilograme. La stilul „zmuls” ea a ridicat 88 kg și a ocupat primul loc, iar la stilul „aruncat” a obținut rezultatul de 114 kg, cucerind a doua sa medalie de aur, transmite moldova1.md.

Cu rezultatul final de 202 de kilograme, Nicoleta a devenit campioană mondială absolută, doborând un nou record mondial la această categoria de vârstă.