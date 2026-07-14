Franța și Spania vor juca în cea mai scumpă semifinală din istoria Cupei Mondiale.

Marți seara, 14 iulie, când Kylian Mbappe și Lamine Yamal vor conduce echipele lor pe terenul stadionului AT&T din Arlington (Texas), nu va fi doar o luptă pentru calificarea în finala de duminică.

Ei vor conduce cea mai scumpă constelație de talente adunată vreodată în semifinalele Campionatului Mondial masculin, transmite euronews.com.

Conform celor mai recente estimări ale portalului Transfermarkt, lotul Franței valorează aproximativ 1,78 miliarde de dolari (1,56 miliarde de euro), iar cel al Spaniei — 1,43 miliarde de dolari (1,25 miliarde de euro). În total, aceasta înseamnă aproximativ 3,2 miliarde de dolari (2,8 miliarde de euro), mai mult decât orice semifinală anterioară din istoria turneului.

Partea principală a acestei puteri financiare este concentrată în mâinile câtorva jucători.

Yamal de la „Barcelona”, care a împlinit 19 ani cu o zi înainte de meci, este cel mai scump jucător rămas în turneu: este evaluat la aproximativ 234 milioane de dolari (205 milioane de euro), iar Mbappe îl urmează imediat cu o valoare de circa 211 milioane de dolari (185 milioane de euro).

Michael Olis și Pedri vin apoi, ambii având o valoare de aproximativ 176 milioane de dolari (154 milioane de euro).

Împreună, acest cvartet reprezintă patru din cei cinci cei mai scumpi fotbaliști din lume. Pe locul cinci se află norvegianul Erling Haaland, a cărui echipă națională nu a reușit să ajungă în această fază, fiind învinsă de Anglia.

Avantajul Franței este deosebit de evident în atac. Atacanții, printre care Usman Dembele și Desiree Due, ridică valoarea totală a liniei de atac la aproximativ 878 milioane de dolari (770 milioane de euro), mult mai mult decât atacul Spaniei, evaluat la 489 milioane de dolari (428 milioane de euro), chiar și ținând cont de Yamal.

Francezii conduc și în apărare. Valoarea acesteia este estimată la 473 milioane de dolari (414 milioane de euro) față de 337 milioane de dolari (295 milioane de euro) pentru spanioli. În schimb, Spania are un avantaj la portari. Goalkeeperii săi valorează în total 113 milioane de dolari (99 milioane de euro), în timp ce cei francezi — 67 milioane de dolari (58 milioane de euro).

Valoarea de piață nu determină cererea pentru bilete

Se pare că valoarea de piață a loturilor nu determină cererea pentru biletele la meciurile Campionatului Mondial.

Prețurile medii de revânzare a biletelor pentru a doua semifinală dintre Anglia și Argentina, care va avea loc miercuri în Atlanta, sunt cu aproximativ 1.000 de dolari mai mari decât pentru meciul de marți, deși valoarea totală a loturilor pentru acest joc, aproximativ 2,5 miliarde de dolari (2,2 miliarde de euro) este inferioară evaluării totale a Franței și Spaniei.

Acolo, cererea este alimentată în mare parte de posibilitatea ultimei apariții a lui Lionel Messi la Campionatul Mondial.

Dacă vorbim despre întâlnirea în sine, istoria recentă oferă Spaniei anumite motive de optimism, în ciuda cifrelor reci.

„Furia roșie” a câștigat șase din ultimele zece meciuri dintre aceste echipe, inclusiv victorii la Euro 2024 și în Liga Națiunilor de anul trecut, ambele cu un avantaj minim pe tabelă.

Începutul meciului este la ora 14:00, ora locală, 20:00 ora Marii Britanii și 21:00 la Paris și Madrid (22:00 la Chișinău - n.red.). Jocul se va desfășura, simbolic pentru francezi, în Ziua Luării Bastiliei.