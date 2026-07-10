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bbc.com logobbc
10 Iulie 2026, 08:34
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Franța a devenit prima semifinalistă la CM 2026

În primul sfert de finală al Campionatului Mondial de Fotbal, Franța a învins Marocul cu 2-0.

Franța a devenit prima semifinalistă a CM 2026.
Franța a devenit prima semifinalistă a CM 2026.

Căpitanul echipei Franței, Kylian Mbappe, a marcat în minutul 60. La șase minute distanță, un alt atacant francez, Ousmane Dembélé, a înscris, scrie bbc.com.

La mijlocul primei reprize, Mbappe a obținut un penalty, dar nu l-a transformat. În cursa pentru golgheterul actualului campionat, Mbappe l-a egalat pe argentinianul Lionel Messi. Ambii au câte 8 goluri.

În semifinala Cupei Mondiale precedente din Qatar, francezii au învins marocanii tot cu scorul de 2-0.

În prima semifinală a CM 2026, pe 14 iulie, francezii se vor confrunta cu învingătorul dintre Spania și Belgia.

Sursă
bbc.com logobbc
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