Fotbalistul argentinian a provocat o bătaie după finala CM 2026 cu Spania.

După fluierul final al meciului Spania – Argentina (1-0), mijlocașul argentinian Leandro Paredes l-a atacat pe fundașul spaniol Eric Garcia și mijlocașul Gavi.

Mijlocașul echipei naționale a Argentinei, Leandro Paredes, a provocat o altercație cu fotbaliștii Spaniei după finala Campionatului Mondial 2026.

Spaniolii au învins Argentina cu 1-0 în finala disputată în New Jersey. Singurul gol, marcat în prelungiri, a fost reușit de Ferran Torres (minutul 106).

Imediat după fluierul final, pe teren a izbucnit o altercație. Paredes l-a apucat de gât pe fundașul spaniol Eric Garcia, apoi l-a împins pe mijlocașul Gavi. Jucătorii au fost despărțiți de coechipieri. Paredes a primit cartonaș roșu direct.

Spania a devenit campioană mondială pentru a doua oară în istorie. Anterior, spaniolii au câștigat CM 2010, învingând în finală Olanda cu 1-0.