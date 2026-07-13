FIFA va vinde bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale 2026 la prețul de 390 de euro fiecare.

FIFA a pus în magazinul său oficial la vânzare fragmente de gazon de pe stadionul MetLife din New Jersey, unde va avea loc finala. „Suvenirul” poate fi cumpărat cu 390 de euro.

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) va vinde bucăți din gazon de pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford (statul New Jersey), unde pe 19 iulie va avea loc finala Campionatului Mondial din 2026. Fragmentele de teren sunt disponibile începând cu dimineața zilei de sâmbătă, 11 iulie, la prețul de 450 de dolari (390 de euro) pe bucată în configurația de bază, conform site-ului magazinului FIFA, scrie dw.com.

Din descrierea parametrilor reiese că fiecare segment „suvenir” de gazon are dimensiunile 17,5 x 17,5 x 17,5, dar nu se precizează în ce unități - inci, centimetri sau milimetri. În descriere, cumpărătorii sunt îndemnați să „devină posesorii unei bucăți autentice de istorie fotbalistică”, păstrată într-o carcasă acrilică cu logo-ul CM 2026, la care este atașat un dispozitiv USB cu certificatul de autenticitate.

Pe site-ul producătorului sunt oferite și alte versiuni ale acestui „suvenir”, cu diverse elemente suplimentare: în cea mai scumpă configurație, prețul ajunge la aproximativ 2.500 de euro pe bucată.

Judecând după imaginile însoțitoare ale produsului, realizate de o rețea neurală, segmentele de gazon nu sunt prezentate în formă pătrată, ci dreptunghiulară. De asemenea, pe lângă logo-ul FIFA și locul/data desfășurării finalei, ca participanți la aceasta sunt menționate echipele naționale ale Angliei și Argentinei. Întâlnirea acestor echipe este posibilă doar în faza semifinalelor, dacă vor câștiga meciurile din sferturile de finală.

Pe site-ul FIFA se precizează că expedierea comenzilor va începe abia după finala Campionatului Mondial și în prezent este disponibilă doar pentru adrese din SUA, Marea Britanie și Europa continentală.