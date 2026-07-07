FIFA a amendat un atacant al SUA cu 40.000 de dolari după scandalul cu cartonașul roșu.

Comitetul disciplinar al FIFa a amendat atacantul echipei naționale a SUA, Folarin Balogun, cu 40.000 de dolari, după meciul din optimile de finală ale Campionatului Mondial împotriva Bosniei și Herțegovinei (2-0).

Potrivit serviciului de presă al organizației, jumătate din amendă a fost aplicată pentru cartonașul roșu direct — în minutul 64, atacantul a călcat glezna fundașului Tarik Muharemovic. Cealaltă jumătate a sumei a fost primită de Balogan pentru că, după eliminare, s-a întors pe teren să sărbătorească victoria cu echipa. Potrivit informațiilor insiderului Rob Harris, jumătate din amendă va fi plătită de Federația de Fotbal a Statelor Unite.

Conform regulilor federației, fotbalistul trebuia să rateze automat următorul meci al SUA împotriva Belgiei pentru calificarea în sferturile Cupei Mondiale, din cauza cartonașului roșu, însă Comitetul Disciplinar al FIFA a luat o decizie fără precedent de a anula suspendarea lui Balogan. Acest lucru s-a întâmplat după un apel telefonic al președintelui SUA, Donald Trump, către șeful federației de fotbal Gianni Infantino. Trump i-a cerut interlocutorului să „revizuiască” interdicția jucătorului de a evolua în următorul meci al echipei naționale.

Președintele SUA a confirmat personal că a cerut revizuirea suspendării atacantului. Însuși Infantino, răspunzând criticilor, a declarat că organele disciplinare ale federației rămân complet independente.

Asociația Regală de Fotbal a Belgiei a criticat verdictul federației, iar antrenorul principal al echipei Belgiei, Rudi Garcia, a comparat amnistia americanului cu o „păcăleală de aprilie”. FIFA a respins rapid apelul părții belgiene, considerându-l inadmisibil.