Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au adus Moldovei alte două medalii la cea de-a treia etapă a Cupei Mondiale, desfășurată la Montreal (Canada) în perioada 9–12 iulie.

Elena Glizan a cucerit medalia de argint pe distanța 5.000 metri cu rezultatul 28:51.20, fiind întrecută doar de maghiara Zsofia Csorba (28:43.11), transmite noi.md.

Serghei Tarnovschi a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la aceiași distanță cu rezultatul 25:23.05.

Pe primele două locuri s-au clasat ungurul Balazs Adolf (24:50.90) și cubanezul Jose Cordova (25:01.07).