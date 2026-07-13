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noi.md logonoi
13 Iulie 2026, 15:17
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Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au adus Moldovei alte două medalii

Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au adus Moldovei alte două medalii la cea de-a treia etapă a Cupei Mondiale, desfășurată la Montreal (Canada) în perioada 9–12 iulie.

Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au adus Moldovei alte două medalii.
Elena Glizan și Serghei Tarnovschi au adus Moldovei alte două medalii.

Elena Glizan a cucerit medalia de argint pe distanța 5.000 metri cu rezultatul 28:51.20, fiind întrecută doar de maghiara Zsofia Csorba (28:43.11), transmite noi.md.

Serghei Tarnovschi a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere la aceiași distanță cu rezultatul 25:23.05.

Pe primele două locuri s-au clasat ungurul Balazs Adolf (24:50.90) și cubanezul Jose Cordova (25:01.07).

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