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7 Iulie 2026, 08:42
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Echipa SUA, eliminată de la Campionatul Mondial după un scandal legat de descalificarea unui jucător

Echipa americană a pierdut în optimile de finală în fața Belgiei cu scorul de 1-4 și a devenit astfel ultima dintre cele trei echipe gazdă eliminate din turneu. Meciul a avut loc la Seattle.

Echipa SUA, eliminată de la Campionatul Mondial după un scandal legat de descalificarea unui jucător.
Echipa SUA, eliminată de la Campionatul Mondial după un scandal legat de descalificarea unui jucător.

Meciul a avut loc pe fondul unui scandal provocat de amânarea suspendării jucătorului cheie al echipei SUA, atacantul Folarin Balogun. Acesta a primit cartonaș roșu în meciul din optimile de finală împotriva Bosniei și Herțegovinei și ar fi trebuit să lipsească de la următorul meci. Însă, cu câteva zile înainte de partida cu Belgia, FIFA a anunțat suspendarea temporară a sancțiunii, scrie dw.com.

Ulterior, Donald Trump a declarat jurnaliștilor că l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și a discutat despre o posibilă revizuire a deciziei arbitrilor. Președintele SUA a spus în fața presei că nu consideră că Balogun a comis o încălcare a regulilor pentru care a primit cartonaș roșu. Iar arbitrul care a luat această decizie l-a numit o „figură puțin suspectă”.

Înaintea meciului cu SUA, antrenorul echipei Belgiei, Rudy Garcia, a declarat că echipa sa va apăra nu doar onoarea naționalei, ci și „fotbalul însuși, principiile sale etice și corectitudinea”. În sferturile de finală, belgienii se vor confrunta cu echipa Spaniei, care cu câteva ore înainte a învins Portugalia cu scorul de 0-1.

Sursă
dw.com logodw
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