Conor McGregor va fi supus unei operații după revenirea eșuată în UFC

Fostul campion UFC Conor McGregor a anunțat că urmează să fie operat după o accidentare suferită în prima rundă a luptei cu americanul Max Holloway, la turneul din Las Vegas (SUA).

Conor McGregor va fi supus unei operații după revenirea eșuată în UFC.