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13 Iulie 2026, 19:24
5 838
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Conor McGregor va fi supus unei operații după revenirea eșuată în UFC

Fostul campion UFC Conor McGregor a anunțat că urmează să fie operat după o accidentare suferită în prima rundă a luptei cu americanul Max Holloway, la turneul din Las Vegas (SUA).

Conor McGregor va fi supus unei operații după revenirea eșuată în UFC.
Conor McGregor va fi supus unei operații după revenirea eșuată în UFC.

Despre aceasta a scris irlandezul pe Instagram.

„Operație, reabilitare, revenire la antrenamentele MMA (...) lupta finală din contract”, a scris McGregor.

McGregor, în vârstă de 37 de ani, are 22 de victorii și 7 înfrângeri în MMA.

În 2021, McGregor și-a fracturat piciorul într-un meci cu americanul Dustin Poirier.

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