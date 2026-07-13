13 Iulie 2026, 19:24
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Conor McGregor va fi supus unei operații după revenirea eșuată în UFC
Fostul campion UFC Conor McGregor a anunțat că urmează să fie operat după o accidentare suferită în prima rundă a luptei cu americanul Max Holloway, la turneul din Las Vegas (SUA).
Despre aceasta a scris irlandezul pe Instagram.
„Operație, reabilitare, revenire la antrenamentele MMA (...) lupta finală din contract”, a scris McGregor.
McGregor, în vârstă de 37 de ani, are 22 de victorii și 7 înfrângeri în MMA.
În 2021, McGregor și-a fracturat piciorul într-un meci cu americanul Dustin Poirier.