Conflict în sportul moldovenesc: Comitetul Olimpic l-a suspendat pe Ivan Gheorghiu pentru șase luni.

Executivul Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Moldovei (CNOS) l-a suspendat pe Ivan Gheorghiu timp de șase luni de la dreptul de a reprezenta Federația de Lupte în CNOS.

Comitetul Olimpic a declarat că principala problemă a ședinței a fost decizia Comisiei de Etică privind declarațiile publice ale lui Gheorghiu. CNOS susține că Comisia de Etică a examinat și discutat aceste declarații, după care a propus aplicarea unei sancțiuni. Executivul a susținut această propunere, făcând referire la Codul de Etică și regulamentul de activitate al comisiei, transmite rupor.md.

Declarațiile concrete ale lui Gheorghiu, din cauza cărora a fost luată decizia, nu au fost prezentate în comunicatul CNOS. După decizia executivului, Federația de Lupte trebuie să numească în termen de 30 de zile un alt reprezentant în CNOS.

Suspendarea a avut loc pe fondul criticilor lui Gheorghiu la adresa ministrului Educației Dan Perciun, secretarului de stat Sergiu Gurin și conducerii Comitetului Olimpic.

Într-o publicație, Gheorghiu a ridicat întrebarea privind un posibil conflict de interese al lui Gurin, distribuirea banilor de stat între federațiile sportive, concursurile pentru funcțiile de directori ai școlilor sportive, conducătorii temporari pe termen lung în instituțiile subordonate și datoriile CNOS față de stat.

De asemenea, el a criticat relațiile lui Perciun cu șeful CNOS, Nicolae Juravschi, și s-a întrebat de ce Juravschi primește bani ca antrenor, conducând în același timp Comitetul Olimpic.

Conflictul dintre Gheorghiu și CNOS nu este unul nou. În 2024, el a numit public comitetul olimpic „o bandă”, iar pe Juravschi, „o tumoare canceroasă a sportului moldovenesc”. Atunci CNOS a respins acuzațiile și a declarat că Gheorghiu răspândește „informații distorsionate și defăimătoare”.