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4 August 2026, 16:46
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Cercetătorii: Un antrenament de 75 de minute o dată pe săptămână reduce talia la fel de bine ca trei

Antrenamentele regulate de intensitate ridicată, o singură dată pe săptămână, ajută la reducerea masei adipoase aproape la fel de eficient ca antrenamentele de trei ori pe săptămână.

Cercetătorii: Un antrenament de 75 de minute o dată pe săptămână reduce talia la fel de bine ca trei.
Cercetătorii: Un antrenament de 75 de minute o dată pe săptămână reduce talia la fel de bine ca trei.

La această concluzie au ajuns cercetătorii în urma unui studiu randomizat de 16 săptămâni, publicat în revista Nature Communications.

În studiu au participat 315 adulți cu suprapondere și obezitate abdominală. Voluntarii au fost împărțiți în trei grupuri: unul primea doar recomandări privind un stil de viață sănătos, al doilea făcea antrenamente de intervale de intensitate mare (HIIT) o dată pe săptămână, iar al treilea — de trei ori pe săptămână.

După 16 săptămâni, la participanții care s-au antrenat o dată pe săptămână masa de grăsime a scăzut, în medie, cu 0,8 kg, iar la cei care s-au antrenat de trei ori pe săptămână — cu 1 kg. Totodată, cercetătorii nu au identificat o diferență statistic semnificativă între cele două regimuri de antrenament. În plus, în ambele grupuri au fost îmbunătățiți indicatorii rezistenței cardiorespiratorii.

Autorii menționează că formatul „războinicul de weekend” poate deveni o alternativă practică pentru persoanele cărora le este dificil să găsească timp pentru activități regulate. Potrivit cercetătorilor, o astfel de abordare poate reduce una dintre principalele bariere pentru activitatea fizică — lipsa timpului — fără o pierdere semnificativă a eficienței.

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