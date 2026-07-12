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12 Iulie 2026, 18:14
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Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale de la Montreal

Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale desfășurată la Montreal, Canada.

Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale de la Montreal.
Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale de la Montreal.

Sportivul pregătit de Nicolae Juravschi a concurat în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri și a înregistrat timpul de 1:51.65, transmite noi.md.

Tarnovschi a fost devansat de chinezul Bowen Ji, care a încheiat cursa în 1:50.61. Sportivul din China este campion olimpic la Paris în proba de canoe dublu pe distanța de 500 de metri.

Podiumul competiției a fost completat de reprezentantul Greciei, Stefanos Dimopoulos, cu rezultatul de 1:52.38.

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