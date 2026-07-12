Canoistul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale de la Montreal.

Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la etapa Cupei Mondiale desfășurată la Montreal, Canada.

Sportivul pregătit de Nicolae Juravschi a concurat în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri și a înregistrat timpul de 1:51.65, transmite noi.md.

Tarnovschi a fost devansat de chinezul Bowen Ji, care a încheiat cursa în 1:50.61. Sportivul din China este campion olimpic la Paris în proba de canoe dublu pe distanța de 500 de metri.

Podiumul competiției a fost completat de reprezentantul Greciei, Stefanos Dimopoulos, cu rezultatul de 1:52.38.