Canoiștii moldoveni și-au încheiat participarea la Campionatul Mondial de canotaj U-23.

Canoiștii moldoveni Elena Glizan și Mihai Kihaia și-au încheiat în mod spectaculos participarea la Campionatul Mondial de canotaj U-23, câștigând medalia de bronz la ștafeta mixtă.

Potrivit Federației de canotaj a Moldovei, Elena Glizan și Mihai Kihaia au avut o cursă impresionantă și au trecut primii linia de sosire cu un avantaj considerabil față de adversari, transmite noi.md.

Totuși, după final, arbitrii au adăugat 10 secunde de penalizare pentru o schimbare incorectă a ștafetei.

În ciuda acestui fapt, avantajul construit anterior a fost suficient pentru a păstra locul pe podium.

Rezultatul final — o medalie de bronz meritată pentru Moldova, care a încheiat astfel frumos participarea la competiție.