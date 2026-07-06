6 Iulie 2026, 19:12
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Canoiștii moldoveni și-au încheiat participarea la Campionatul Mondial de canotaj U-23
Canoiștii moldoveni Elena Glizan și Mihai Kihaia și-au încheiat în mod spectaculos participarea la Campionatul Mondial de canotaj U-23, câștigând medalia de bronz la ștafeta mixtă.
Potrivit Federației de canotaj a Moldovei, Elena Glizan și Mihai Kihaia au avut o cursă impresionantă și au trecut primii linia de sosire cu un avantaj considerabil față de adversari, transmite noi.md.
Totuși, după final, arbitrii au adăugat 10 secunde de penalizare pentru o schimbare incorectă a ștafetei.
În ciuda acestui fapt, avantajul construit anterior a fost suficient pentru a păstra locul pe podium.
Rezultatul final — o medalie de bronz meritată pentru Moldova, care a încheiat astfel frumos participarea la competiție.