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nv.ua logonv
15 Septembrie 2026, 21:46
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Campionatul Mondial de Atletism va avea loc în Africa pentru prima dată în istorie

Kenya și Germania au fost alese drept gazde ale următoarelor Campionate Mondiale de Atletism.

Campionatul Mondial de Atletism se va desfășura pentru prima dată în istorie în Africa.
Campionatul Mondial de Atletism se va desfășura pentru prima dată în istorie în Africa.

În 2029, turneul va avea loc la Nairobi, iar în 2031 — la München, relatează nv.ua, citând worldathletics.org.

Decizia a fost adoptată de Consiliul World Athletics, în cadrul unei ședințe de la Budapesta. Astfel, Campionatul Mondial de atletism se va desfășura pentru prima dată în istorie pe continentul african.

Competițiile de la Nairobi vor avea loc pe stadionul „Kasarani”, care urmează să fie complet modernizat până atunci. Înainte de Campionatul Mondial, acesta va găzdui și Cupa Africii pe Națiuni din 2027.

Kenya este una dintre cele mai de succes țări din lume la atletism. În istoria Campionatelor Mondiale, aceasta ocupă locul al doilea după numărul de medalii, iar la ultimul Campionat Mondial, din 2025, de la Tokyo, a cucerit șapte medalii de aur și 11 medalii în total.

Președintele World Athletics, Sebastian Coe, a calificat alegerea orașului Nairobi drept una istorică.

„Desfășurarea Campionatului Mondial de atletism în Africa va deveni un eveniment istoric. Kenya este una dintre marile puteri ale atletismului. Acest sport este țesut în însăși structura vieții țării”, a declarat Coe.

München va găzdui Campionatul Mondial în 2031. Germania va primi turneul pentru prima dată după Berlin 2009.

Se preconizează că întrecerile vor avea loc din nou în Parcul Olimpic din München.

Următorul Campionat Mondial de atletism va avea loc la Beijing, în perioada 10-19 septembrie 2027. Turneele de la Nairobi și München sunt, de asemenea, planificate pentru luna septembrie.

Anterior s-a relatat că Iaroslava Mahucih candidează pentru titlul de cea mai bună atletă a Europei în 2026.

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