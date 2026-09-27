Aur istoric pentru Moldova: Ion Basoc a devenit campion mondial la parajudo.

Sportivul moldovean Ion Basoc a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial IBSA de parajudo de la Tbilisi și a adus, pentru prima dată în istorie, Republicii Moldova aurul unei competiții mondiale IBSA.

Basoc a concurat la categoria J1, peste 90 kg și a obținut patru victorii în drumul spre titlu. Sportivul moldovean s-a dovedit mai puternic decât reprezentanții Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului, transmite radiochisinau.md.

În finală, Basoc l-a întâlnit pe brazilianul Willians Silva de Araujo. Acesta l-a împiedicat anterior pe judocanul moldovean să câștige o medalie la Jocurile Paralimpice de la Paris din 2024, precum și la precedentul Campionat Mondial.

La Campionatul Mondial de la Tbilisi, Moldova a fost reprezentată de opt sportivi.

Pe lângă Basoc, alți doi parajudocani moldoveni s-au remarcat în competiție. Vadim Crețu s-a clasat pe locul nouă la categoria J1, până la 70 kg, iar Nicolae Bondarev — pe locul șapte la categoria J2, până la 90 kg.

Medalia de aur a lui Ion Basoc a devenit prima medalie de cea mai înaltă distincție a Moldovei la Campionatele Mondiale IBSA.