Au fost stabiliți toți participanții în sferturile de finală ale CM 2026.

Argentina și Elveția au devenit ultimii calificați în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal. Argentina a învins Egiptul cu 3-2, iar Elveția a câștigat în fața Columbiei la loviturile de departajare.

Meciurile din sferturile de finală se vor desfășura între 9 și 12 iulie în patru orașe din Statele Unite.

Ultimul meci din optimile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal 2026 s-a încheiat în noaptea de marți spre miercuri, 8 iulie. Echipa Elveției a învins naționala Columbiei după o serie de lovituri de departajare, cu scorul de 4-3, într-un meci tensionat disputat în Vancouver, Canada. Timpul regulamentar și prelungirile s-au încheiat la egalitate, 0-0. Această confruntare a fost singura dintre cele opt din această fază a play-off-ului în care a fost nevoie de prelungiri și penalty-uri pentru a desemna câștigătorul. Elveția s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial pentru prima dată din 1954, scrie dw.com.

Câteva ore mai devreme, în Atlanta, SUA, a avut loc unul dintre cele mai dramatice meciuri ale turneului. Echipa Argentinei a reușit în ultimele minute să revină și să învingă naționala Egiptului, condusă de Mohamed Salah. Primele două goluri ale partidei au fost marcate de egipteni: în minutul 15 a înscris Yasser Ibrahim, iar în minutul 67 Mustafa Ziko a consolidat avantajul echipei sale.

Argentina a înscris primul gol abia în minutul 79, prin Cristian Romero, după o pasă a lui Lionel Messi, care în prima repriză ratase un penalty – pentru a doua oară la acest CM. Messi însuși a marcat în minutul 83, fiind al optulea gol al său la acest turneu, consolidându-și poziția de lider în clasamentul golgheterilor. Golul decisiv în poarta Egiptului a fost înscris în al doilea minut de prelungire de Enzo Fernandez, după o pasă a lui Lautaro Martinez.

Meciurile sferturilor de finală vor avea loc între 9 și 12 iulie

Toate meciurile din sferturile de finală și rundele următoare ale play-off-ului se vor disputa pe stadioanele din SUA. Primii, în seara zilei de 9 iulie, pe terenul din Foxboro, lângă Boston, vor intra în luptă echipele Franței și Marocului. Ziua următoare, în Los Angeles, se vor confrunta Spania și Belgia. În seara zilei de 11 iulie, pe stadionul din Miami, echipele Norvegiei și Angliei vor juca pentru un loc în semifinală. În noaptea de 12 iulie, în Kansas City, vor evolua echipele Argentinei și Elveției.

Semifinalele vor avea loc pe 14 și 15 iulie, la Arlington și Atlanta.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în America de Nord. Majoritatea meciurilor turneului se joacă în SUA (în 11 din cele 16 orașe gazdă), alte trei orașe au găzduit meciuri în Mexic, iar două în Canada. Meciul final va avea loc pe 19 iulie în SUA, pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford, statul New Jersey.