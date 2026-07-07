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7 Iulie 2026, 21:22
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Argentina cu Messi a ajuns în sferturile CM 2026, după ce a revenit de la un scor de 0-2 în fața Egiptului

Echipa națională a Argentinei a învins selecționata Egiptului în optimile de finală ale Campionatului Mondial 2026 și s-a calificat în sferturi.

Argentina cu Messi a ajuns în sferturile CM 2026, după ce a revenit de la un scor de 0-2 în fața Egiptului.
Argentina cu Messi a ajuns în sferturile CM 2026, după ce a revenit de la un scor de 0-2 în fața Egiptului.

Întâlnirea de pe stadionul „Mercedes-Benz Stadium” din Atlanta, SUA, s-a încheiat cu scorul de 3-2.

Scorul a fost deschis de Yasser Ibrahim în minutul 15. Al doilea gol al Egiptului a fost marcat de Mostafa Ziko. În minutul 79, Cristian Romero a redus diferența pentru Argentina. În minutul 83, Lionel Messi a egalat. Golul victoriei pentru Argentina a fost înscris de Enzo Fernandez în minutul 90+2.

În minutul 21, Messi a ratat un penalty. În minutul 58, Ziko a marcat, însă golul a fost anulat pentru fault.

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