În cele două reprize complet diferite ale „finalei de consolare” a Campionatului Mondial dintre Franța și Anglia, mingea a ajuns în poartă de 10 ori.

Liderul francezilor, Kylian Mbappe, a trecut în fruntea clasamentului golgheterilor, cu două goluri mai mult decât Lionel Messi.

Meciul pentru locul 3 la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 dintre Franța și Anglia s-a încheiat cu scorul de tenis 4-6 în timpul regulamentar al partidei. Jocul a avut loc pe stadionul din Miami în noaptea de sâmbătă spre duminică, 19 iulie, scrie dw.com.

În „finala de consolare”, scorul a fost deschis încă din minutul 3: mijlocașul englez Declan Rice a marcat printr-un șut de la distanță în colțul porții. După un sfert de oră, avantajul „Trei Lei” a fost consolidat de fundașul Ezri Konsa, după o lovitură de colț executată de Rice. În atacurile Franței, echipa Angliei a fost salvată de mai multe ori de portar Dean Henderson, iar într-unul dintre contraatacurile rapide, elevii antrenorului german Thomas Tuchel au dus scorul la 3-0 - golul a fost marcat de Bukayo Saka, pasator fiind Marcus Rashford. În timpul prelungirilor primei reprize, același Saka a majorat scorul la un rușinos 4-0, confirmând prăbușirea apărării franceze înainte de pauză.

Jocul s-a întors complet după pauză

Totuși, în repriza a doua, echipele și-au schimbat practic rolurile, Franța revenind cu o altă atitudine: deja în minutul 48, golul a fost marcat de căpitanul echipei, Kylian Mbappe, pasator fiind Michael Olise. În minutul 54, într-unul dintre noile atacuri, asistent a fost chiar Mbappe, iar golul a fost înscris de Bradley Barcola. După 12 minute, Olise și Mbappe au realizat o altă combinație de succes. Pentru Olise, acest assist a fost al șaptelea la acest campionat, iar pentru Mbappe acest gol a devenit recordul său la Cupele Mondiale - al zecelea.

Astfel, liderul francezilor l-a depășit cu două goluri pe legenda fotbalului mondial, argentinianul Lionel Messi, care urmează să joace în finală. Mbappe a devenit, de asemenea, primul în istoria Campionatelor Mondiale după numărul de goluri, depășindu-l pe Messi cu un gol: 22 față de 21.

Francezii au avut multe ocazii pentru a egala și a duce jocul în prelungiri. Totuși, în minutul 85, fundașul lor Malo Gusto a comis fault în careu, iar penalty-ul a fost transformat de Bukayo Saka, care a reușit un hat-trick în această partidă pentru bronzul CM. În timpul de compensare, echipele și-au împărțit golurile: mai întâi a marcat Ousmane Dembélé, iar în atacul următor Jude Bellingham a stabilit scorul final al meciului.

Meciul de adio pentru antrenorul francezilor

Acest meci „contrastant” și impresionant pentru toți iubitorii fotbalului a fost ultimul pentru Didier Deschamps în calitate de antrenor principal al „Les Bleus” după 14 ani de activitate. Succesorul său este considerat remarcabilul fotbalist francez Zinedine Zidane.

Prin victoria sa, Anglia și-a luat revanșa față de Franța pentru ultimul mondial: în sferturile CM-2022 din Qatar, francezii au câștigat cu 2-1 și după acea victorie au ajuns în finala turneului. Echipa Angliei a cucerit prima medalie de bronz la Campionatele Mondiale din istoria sa, până acum pierzând de două ori în meciurile pentru locul 3 - în 1990 și 2018.

CM-2026 la fotbal

Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie în America de Nord. Majoritatea meciurilor turneului mondial s-au jucat în SUA (în 11 din cele 16 orașe gazdă), alte trei orașe au găzduit partide în Mexic și două în Canada.

La mondialul din 2026, din cele 104 meciuri, mai rămâne de disputat doar unul, cel mai important. Meciul final dintre echipele naționale ale Spaniei și Argentinei va avea loc astăzi la ora 15:00 (21:00 CET) în SUA, pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford (statul New Jersey).

Cu o oră și jumătate înainte de meciul final va începe ceremonia oficială de închidere a CM-2026, iar la pauza dintre reprize va avea loc pentru prima dată în istoria Campionatelor Mondiale un spectacol muzical în stilul Super Bowl.