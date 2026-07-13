Anastasia Nichita a revenit pe salteaua de luptă după doi ani de pauză

Luptătoarea Anastasia Nichita a revenit cu succes pe saltea. Sportiva noastră și-a adjudecat victoria în cadrul turneului RAF Wrestling de la Tbilisi, Georgia, la doi ani de la ultima sa apariție în competiții.

„Astăzi urc din nou pe saltea, după doi ani în care nu am mai luptat. Sunt nerăbdătoare, emoționată și pregătită să revin. Am muncit mult pentru acest moment și abia aștept să arăt o luptă frumoasă. Ne revedem pe saltea!”, a scris sportiva înainte de luptă, notează tv8.md.

La prima ediție internațională a competiției Real American Freestyle (RAF) Georgia, luptătoarea a învins-o pe Sangita Phogat din India.

Anastasia Nichita este o luptătoare din Republica Moldova, campioană europeană la proba feminină de 59 de kilograme la Campionatul de Lupte din 2020, medaliată cu aur la 2020 Individual Wrestling World Cup, competiție organizată în locul Campionatului Mondial, și vicecampioană olimpică la Paris 2024.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Anastasia Nichita a fost aleasă deputată pe lista PAS. În ianuarie 2026, ea și-a anunțat oficial demisia pentru a se dedica familiei și carierei sportive profesionale.