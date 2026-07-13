Zeci de șoferi, sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație după monitorizarea cu drona.

Zeci de șoferi care au circulat pe traseele din Căușeni s-au ales cu procese-verbale, după ce au fost surprinși încălcând Regulamentul circulației rutiere în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiști cu ajutorul unei drone.

Acțiunea a avut loc pe 10 iulie, pe traseul R30, în cadrul campaniei naționale „Fii prudent”, având drept scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului, scrie studio-l.online.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Căușeni, șoferii au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză, încălcarea marcajului rutier longitudinal și efectuarea unor depășiri periculoase. Cu ajutorul dronei, oamenii legii au identificat inclusiv conducători auto care au încălcat regulile de traversare a intersecțiilor.

Șoferii surprinși comițând abateri au fost opriți în trafic și documentați de polițiști. În timp ce unii și-au recunoscut vina, alții au contestat sancțiunile și au avut discuții în contradictoriu cu oamenii legii.

Poliția precizează că astfel de razii sunt organizate periodic atât pe traseele naționale, cât și în localitățile din raion, pentru a reduce numărul accidentelor rutiere.

Datele Inspectoratului de Poliție Căușeni arată că, de la începutul anului 2026, în raion s-au produs 18 accidente rutiere, soldate cu două persoane decedate și 24 rănite. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul victimelor decedate a crescut cu una.

În acest context, polițiștii îi îndeamnă pe conducătorii auto să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele riscante, pentru a preveni producerea unor noi tragedii.