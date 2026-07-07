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7 Iulie 2026, 15:14
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Zeci de persoane s-au adresat la medic după ce au fost înțepate de insecte

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat, în perioada 29 iunie – 5 iulie 2026, pentru 15.081 de persoane, dintre care 2.088 de copii.

Zeci de persoane s-au adresat la medic după ce au fost înțepate de insecte.
Zeci de persoane s-au adresat la medic după ce au fost înțepate de insecte.

Potrivit datelor prezentate, 500 dintre solicitările înregistrate nu corespundeau criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6.487 de pacienți, inclusiv 1.301 copii, au fost transportați la spital, transmite noi.md.

Pe parcursul săptămânii, cele mai multe intervenții au vizat urgențele cardiovasculare – 2.934 de cazuri, dintre care 46 cu sindrom coronarian acut. De asemenea, ambulanța a fost solicitată pentru 2.161 de urgențe neurologice, inclusiv 208 accidente vasculare cerebrale, 1.715 urgențe traumatologice și 1.413 urgențe respiratorii.

În aceeași perioadă, au fost recepționate 173 de apeluri pentru urgențe provocate de agenți fizici, chimici și de mediu. Printre acestea se numără 94 de mușcături de animale sau înțepături de insecte, 39 de cazuri de insolație și 37 de combustii.

Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit și la 94 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 122 de persoane. După acordarea ajutorului medical, 100 de pacienți, dintre care 32 de copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. Totodată, au fost înregistrate 61 de solicitări în cazuri de urgențe toxice. 

Este vorba despre 17 intoxicații cu medicamente, 13 cu alcool, 4 cu monoxid de carbon, 3 cu ciuperci și 3 intoxicații cu droguri.

Reprezentanții Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească reamintesc că fiecare minut contează în situațiile de urgență și subliniază că, în spatele fiecărei ambulanțe, se află o echipă pregătită să salveze vieți.

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