Zdob și Zdub și Sunstroke Project au evoluat la festivalul din Jurmala.

Artiști moldoveni, precum Zdob și Zdub și Sunstroke Project, au evoluat pe scena din Jurmala. Organizatorul festivalului a fost cântăreața Laima Vaikule.

„Moldova este o țară mică cu o voce muzicală incredibil de puternică. Cu Zdob și Zdub și Sunstroke Project oferim spectatorilor noștri posibilitatea de a cunoaște două fețe complet diferite ale muzicii moldovenești, iar ambele oferă exact ceea ce apreciem cel mai mult la festival: autenticitate, energie și libertate muzicală”, spune Laima Vaikule.

Pe scenă au urcat reprezentanți din diferite țări, subliniind statutul internațional al evenimentului — „Bi-2”, Potap și Nastia Kamenskih, Nino Katamadze, Nicolae Trubaci și alți artiști.



