27 Iulie 2026, 12:01
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Zdob și Zdub și Sunstroke Project au evoluat la festivalul din Jurmala
Artiști moldoveni, precum Zdob și Zdub și Sunstroke Project, au evoluat pe scena din Jurmala. Organizatorul festivalului a fost cântăreața Laima Vaikule.
„Moldova este o țară mică cu o voce muzicală incredibil de puternică. Cu Zdob și Zdub și Sunstroke Project oferim spectatorilor noștri posibilitatea de a cunoaște două fețe complet diferite ale muzicii moldovenești, iar ambele oferă exact ceea ce apreciem cel mai mult la festival: autenticitate, energie și libertate muzicală”, spune Laima Vaikule.
Pe scenă au urcat reprezentanți din diferite țări, subliniind statutul internațional al evenimentului — „Bi-2”, Potap și Nastia Kamenskih, Nino Katamadze, Nicolae Trubaci și alți artiști.