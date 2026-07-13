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13 Iulie 2026, 08:11
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Wizz Air lansează trei curse directe din Chișinău spre Alicante, Frankfurt-Hahn și Gatwick

Din octombrie, compania aeriană Wizz Air va lansa trei curse directe din Chișinău spre Alicante (Spania), Frankfurt-Hahn (Germania) și Londra Gatwick (Regatul Unit).

Wizz Air lansează trei curse directe din Chișinău spre Alicante, Frankfurt-Hahn și Gatwick.
Wizz Air lansează trei curse directe din Chișinău spre Alicante, Frankfurt-Hahn și Gatwick.

Totodată, operatorul aerian va suplimenta numărul de zboruri pe șase rute existente.

Potrivit companiei, zborurile spre Alicante și Londra Gatwick vor fi lansate pe 25 octombrie, iar cursa spre Frankfurt-Hahn – pe 26 octombrie. Spre Alicante și Londra Gatwick vor fi operate câte patru zboruri săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică, iar spre Frankfurt-Hahn – două zboruri pe săptămână, miercurea și duminica.

Prețurile la bilete pornesc de la 629 de lei pentru Alicante, 679 de lei pentru Frankfurt-Hahn și 809 lei pentru Londra Gatwick.

În sezonul de iarnă, Wizz Air va suplimenta și numărul de zboruri către șase destinații deja operate din Chișinău. Frecvența curselor spre București va fi dublată, de la șapte la 14 zboruri săptămânale. De asemenea, vor fi introduse curse suplimentare spre Bologna, Dortmund, Barcelona, Memmingen și Nürnberg.

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