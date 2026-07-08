Vulpile apar tot mai des în curțile locuitorilor din Ialoveni: Există pericol de rabie.

În Moldova au crescut cazurile de apariție a vulpilor în localități. Animalele sălbatice sapă vizuini în curți, se plimbă liber pe străzi și în unele sate și orașe au devenit deja o prezență obișnuită.

Totuși, specialiștii avertizează că pericolul principal nu constă în pagubele aduse gospodăriilor, ci în riscul răspândirii rabiei, informează Unu TV, preluat de tv8.md.

Un nou caz de acest fel a fost înregistrat în orașul Ialoveni. Potrivit localnicilor, o familie de vulpi s-a stabilit în curtea unei case părăsite și iese regulat pe străzi. Vecinii estimează că este vorba despre o vulpe adultă și câțiva pui născuți anul acesta.

Locuitorii au povestit că animalele aproape că nu se tem de oameni și uneori fură păsările din gospodării. În ciuda acestui fapt, majoritatea vecinilor s-au obișnuit cu prezența lor și nu au apelat la serviciile specializate.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) menționează că creșterea populației de vulpi este însoțită de o creștere accentuată a cazurilor de rabie la animale.

„Observăm o creștere aproape dublă. Dacă în anii 2023 și 2024 au fost confirmate 18, respectiv 24 de cazuri de rabie, în 2025 au fost înregistrate deja 59 de cazuri. În prima jumătate a acestui an au fost confirmate peste 30 de cazuri”, a declarat medicul epidemiolog al ANSP, Vera Lungu.

Potrivit specialistului, vulpile sunt printre principalii purtători ai rabiei. Ea a îndemnat locuitorii, în special copiii, să evite orice contact cu animalele sălbatice.

Epidemiologii reamintesc că, în mod normal, animalele sălbatice evită oamenii. Dacă o vulpe se comportă neobișnuit și se apropie singură de oameni, acest lucru poate fi un semn al bolii. Medicii avertizează că virusul rabiei se găsește în saliva animalului, astfel încât infectarea este posibilă nu doar prin mușcătură, ci și prin contactul salivei cu pielea lezată.

Pe lângă vulpi, în raioanele de sud ale țării o problemă serioasă au devenit șacalii. Potrivit Societății Vânătorilor și Pescarilor, animalele au venit în Moldova din Bulgaria, România și sudul Ucrainei și și-au mărit semnificativ numărul. Specialiștii organizației consideră că acest lucru a fost facilitat de noile restricții privind vânătoarea, în special în zonele de frontieră. Drept urmare, numărul prădătorilor depășește deja de aproximativ zece ori norma admisă.

Pe fondul creșterii numărului de cazuri de rabie în țară, a crescut semnificativ și cererea pentru vaccinul antirabic.