Von Hebel s-a plâns de cazurile tot mai frecvente de reevaluare a procurorilor.

Membrul internațional al Comisiei de evaluare a procurorilor, Herman von Hebel, se plânge că, în ultima perioadă, Consiliul Superior al Procurorilor a început să returneze mai des dosarele comisiei pentru reevaluare.

„În baza deciziilor Consiliului Superior al Procurorilor, unele dosare pot fi returnate Comisiei pentru reevaluare. Din păcate, în ultima vreme acest lucru se întâmplă ceva mai des decât înainte”, a declarat Herman von Hebel la Forumul privind reformarea justiției și combaterea corupției, a comunicat Comisia, transmite rupor.md.

Cu o săptămână mai devreme, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a formulat obiecții similare la adresa CSP. El a criticat Consiliul pentru deciziile privind procurorii cărora Comisia nu le-a recomandat admiterea pentru a-și continua activitatea.

„Atunci când sunt emise în mod repetat recomandări privind nepromovarea evaluării, în care se menționează întrebări sau probleme la care persoana evaluată nu a putut răspunde, iar CSP continuă să insiste, acest lucru subminează încrederea atât în instituție, cât și în vetting, pentru care cheltuim multe resurse”, declara Grosu.

CSP a răspuns că nu este obligat să aprobe automat concluziile Comisiei. Consiliul examinează întregul material al dosarului și adoptă propria decizie motivată.