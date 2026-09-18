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rupor.md logorupor
18 Septembrie 2026, 16:02
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Von Hebel s-a plâns de cazurile tot mai frecvente de reevaluare a procurorilor

Membrul internațional al Comisiei de evaluare a procurorilor, Herman von Hebel, se plânge că, în ultima perioadă, Consiliul Superior al Procurorilor a început să returneze mai des dosarele comisiei pentru reevaluare.

Von Hebel s-a plâns de cazurile tot mai frecvente de reevaluare a procurorilor.
Von Hebel s-a plâns de cazurile tot mai frecvente de reevaluare a procurorilor.

„În baza deciziilor Consiliului Superior al Procurorilor, unele dosare pot fi returnate Comisiei pentru reevaluare. Din păcate, în ultima vreme acest lucru se întâmplă ceva mai des decât înainte”, a declarat Herman von Hebel la Forumul privind reformarea justiției și combaterea corupției, a comunicat Comisia, transmite rupor.md.

Cu o săptămână mai devreme, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a formulat obiecții similare la adresa CSP. El a criticat Consiliul pentru deciziile privind procurorii cărora Comisia nu le-a recomandat admiterea pentru a-și continua activitatea.

„Atunci când sunt emise în mod repetat recomandări privind nepromovarea evaluării, în care se menționează întrebări sau probleme la care persoana evaluată nu a putut răspunde, iar CSP continuă să insiste, acest lucru subminează încrederea atât în instituție, cât și în vetting, pentru care cheltuim multe resurse”, declara Grosu.

CSP a răspuns că nu este obligat să aprobe automat concluziile Comisiei. Consiliul examinează întregul material al dosarului și adoptă propria decizie motivată.

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