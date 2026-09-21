Vițu: Teleradio-Moldova, în forma actuală, este imposibil de reformat.

Compania publică „Teleradio-Moldova” este un mecanism mare, iar în forma sa actuală este imposibil de reformat, consideră directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării (STRATcom), Liliana Vițu.

În emisiunea online „Mulțumesc pentru întrebare”, cu Nata Albot, ea a declarat, printre altele: „Consider că, din păcate, trebuie adoptată o decizie politică privind închiderea companiei în forma sa actuală. Înțeleg că acest lucru va provoca un scandal. Dar aceasta este opinia mea personală”, transmite infotag.md.

Ea a adăugat că astfel de lucruri au mai fost făcute și în alte state.

Vițu își explică poziția prin faptul că „Este foarte dificil să schimbi modul în care lucrează oamenii în această companie: «După 30 de ani de activitate după principiul «de la o oră la alta», este imposibil să le spui angajaților: dacă apare o știre de ultimă oră și astăzi avem o noutate importantă, trebuie să fim în direct până la miezul nopții. Angajații vor lucra, dar nu vor primi plată suplimentară sau dublă, pentru că acest lucru intră în atribuțiile lor de serviciu»”.

Ea consideră că este necesară crearea de la zero a unei alte instituții, cu o altă structură organizatorică, cu o altă abordare și cu o redacție unică de știri.

„Din păcate, oricine ar fi ales acum în funcția de director al Teleradio-Moldova, nu știu în ce măsură va putea schimba situația. Îi doresc succes, fie că este el sau ea. Dar cred că, la un moment dat, este necesar să se tragă linie și să fie regândit totul”, a conchis ea.