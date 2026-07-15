Viticultorii din Moldova au stabilit limitele prețurilor anticipate pentru recolta din 2026.

Producătorii de struguri de masă încep să-și exprime opiniile privind mărimea recoltei și prețurile de achiziție. Opiniile diferă.

„Dacă vom primi pentru strugurii de masă un preț de 24-25 lei/kg, așa cum a fost în anii precedenți, va fi bine. Anul trecut prețul a fost de aproximativ 11 lei/kg, ceea ce pentru mine a însemnat pierdere”, spune fermierul Nicolae Susan, transmite logos-pres.md.

Alți operatori din domeniul viticulturii de masă din sudul Moldovei au remarcat că, ținând cont de scumpirea aproape a tuturor resurselor de producție, precum și dacă calitatea masei principale a recoltei din 2026 va fi peste medie, zona de profitabilitate pentru ei va începe de la un interval de prețuri pentru produs de 14-17 lei/kg.

Totodată, specialiștii Asociației Producătorilor de Struguri de Masă din raionul Cahul susțin că, având în vedere factorii biologici, economici și comerciali, va fi logic ca în acest an recolta de struguri de masă din țară să fie cu 20-30% mai mică decât cea de anul trecut.