Fostul vicepremier pentru reintegrare Victor Osipov a fost eliberat din arest preventiv. Curtea de Apel Centru a admis contestația avocaților săi și a înlocuit măsura arestului preventiv cu control judiciar.

„Curtea de Apel Centru a admis plângerea avocaților și a înlocuit arestul preventiv cu control judiciar. Anunț acest lucru abia acum din motive legate de apărarea în procesul penal, în care, după părerea mea, sunt implicat fără temei. Sper că justiția va stabili adevărul și voi lupta pentru asta până la capăt”, a declarat Osipov, citat de rupor.md.

El a anunțat că a depus o plângere împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Osipov susține că în cazul său a fost încălcată prezumția de nevinovăție, i s-au adus acuzații fără probe și i s-a aplicat nejustificat arestul preventiv.

Investigația penală continuă. Osipov a declarat că colaborează cu organele de drept, însă momentan nu poate dezvălui alte detalii din cauza restricțiilor procedurale.

Fostul vicepremier insistă asupra nevinovăției sale. Potrivit lui, deciziile legate de dosar au fost luate colegial de Guvern și Parlament, iar problema deschiderii magazinelor duty-free pe segmentul transnistrean al frontierei a fost discutată încă înainte de numirea sa.

Osipov afirmă, de asemenea, că nu a fost legat de alți implicați în dosar și de activitățile acestora. El spune că în octombrie 2015 a cerut personal verificarea posibilelor încălcări și a promovat anularea prevederilor legislative corespunzătoare.

Osipov a fost reținut pe 24 martie într-un dosar comun cu fostul deputat PDM Vladimir Andronachi. Potrivit PCCOCS, cei doi ar fi facilitat importul de produse accizabile sub acoperirea regimului duty-free pentru regiunea transnistreană în perioada 2015-2019. Prejudiciul estimat adus statului este de 4 miliarde de lei. Ambii neagă vina.