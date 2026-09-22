Victimele infracțiunilor violente vor putea primi compensații de la stat.

Victimele infracțiunilor violente și sexuale, ale violenței în familie, copiii care au devenit victime ale infracțiunilor, precum și persoanele supuse hărțuirii vor avea dreptul la compensații financiare din partea statului.

Aceste prevederi se regăsesc în proiectul noii legi privind reabilitarea victimelor infracțiunilor, aprobat de Guvern, transmite ipn.md.

Pentru obținerea compensației, documentul care confirmă comiterea infracțiunii trebuie să intre în vigoare, iar cererea trebuie depusă în termen de trei ani. Compensația se acordă dacă prejudiciul nu a fost și nu poate fi reparat din alte surse. Cererea va fi examinată de o comisie interdepartamentală în termen de 30 de zile. Valoarea compensației financiare poate constitui până la 70% din prejudiciul calculat, dar nu mai mult decât suma echivalentă cu 10 salarii medii lunare pe economie.

„Prin acest proiect, statul își propune să facă sprijinul acordat victimelor mai rapid, mai simplu și adaptat necesităților lor reale”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

Dreptul la compensație va fi extins și asupra victimelor infracțiunilor împotriva libertății, onoarei și demnității persoanei, precum și asupra victimelor traficului de organe, țesuturi și celule umane. Proiectul stabilește, de asemenea, condițiile în care persoanele persecutate de structurile de facto din regiunea transnistreană vor putea beneficia de serviciile prevăzute de lege.

În plus, victimele torturii și ale tratamentelor inumane sau degradante, ale violenței în familie, ale infracțiunilor sexuale și ale traficului de ființe umane, copiii victime ale infracțiunilor, persoanele persecutate, precum și persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată vor beneficia de asistență juridică garantată de stat, indiferent de nivelul veniturilor.

Proiectul introduce evaluarea individuală a necesităților victimei, inclusiv pentru stabilirea măsurilor de protecție și a serviciilor de sprijin necesare. Victima va putea fi îndrumată către servicii specializate de asistență socială.

De asemenea, accesul temporar la consiliere psihologică, informațională și juridică va fi posibil chiar și fără depunerea unei plângeri privind infracțiunea sau prezentarea documentelor oficiale — în baza unei declarații pe propria răspundere. Proiectul prevede, de asemenea, simplificarea procedurii de solicitare a compensației financiare și reglementează acordarea acesteia în cazuri transfrontaliere.