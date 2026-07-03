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3 Iulie 2026, 20:40
5 028
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Veteranul celui de-al Doilea Război Mondial, Petru Florea, a decedat

La vârsta de 99 de ani a decedat Petru Florea, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial și Cetățean de Onoare al municipiului Bălți. Despre aceasta a anunțat primăria orașului.

Veteranul celui de-al Doilea Război Mondial, Petru Florea, a decedat.
Veteranul celui de-al Doilea Război Mondial, Petru Florea, a decedat.

Potrivit datelor Primăriei Bălți, Petru Florea a decedat la 3 iulie 2026. El s-a născut în 1928. Din iulie 1944 până în mai 1945 a fost pe front în cadrul unei divizii de infanterie și a participat direct la acțiunile de luptă. După demobilizare a lucrat tâmplar și zugrav în construcții, contribuind la reconstrucția postbelică a țării.

Pentru curajul manifestat și contribuția la Victorie, veteranul a fost decorat cu Ordinul Războiului Patriotic, medalia „Pentru Victorie asupra Germaniei în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945” și alte distincții de stat.

În mai 2025, prin decizia Consiliului Municipal Bălți, lui Petru Florea i-a fost conferit titlul de Cetățean de Onoare al orașului.

„Drumul vieții lui Petru Florea este un exemplu de curaj, demnitate și devotament necondiționat față de Patrie și oameni. Odată cu plecarea sa, municipiul Bălți a pierdut un om cu suflet mare, martor al celor mai importante evenimente istorice și reprezentant al generației învingătorilor, care a apărat pacea și a adus o contribuție neprețuită la reconstrucția țării”, au menționat reprezentanții Primăriei Bălți.

Primăria a transmis condoleanțe rudelor și apropiaților decedatului.

„Amintirea luminoasă a sa va rămâne veșnic în inimile bălțenilor și în istoria municipiului Bălți”, se arată în comunicatul oficial.

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