Vehiculele și piesele auto vor trebui omologate înainte de a fi puse pe piață.

Vehiculele rutiere și piesele auto vor fi supuse obligativității omologării înainte de a fi introduse pe piața din Republica Moldova, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie examinat în prima lectură de Parlament.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat noile reguli pentru a crește siguranța rutieră și a implementa în țară standardele Uniunii Europene, scrie rupor.md.

Ce vor verifica

Certificarea va deveni obligatorie pentru automobile, remorci, motociclete, vehicule cu trei roți și cvadricicluri. Verificarea trebuie făcută atât pentru mașinile noi, cât și pentru cele second-hand sau modificate. De asemenea, vor fi controlate toate piesele auto și echipamentele, inclusiv cele pentru reparații ulterioare. Vânzarea pieselor fără documente care să ateste conformitatea cu normele va fi interzisă. Datele despre toate verificările vor fi introduse într-un nou registru național, care va fi integrat cu alte baze de date guvernamentale.

Cum vor decurge verificările

Proiectul de lege stabilește două tipuri de control:

În funcție de tipul construcției. Organismul de certificare va verifica documentele loturilor de automobile noi sau modificate importate, înainte ca acestea să fie scoase la vânzare și înmatriculate.

Organismul de certificare va verifica documentele loturilor de automobile noi sau modificate importate, înainte ca acestea să fie scoase la vânzare și înmatriculate. Individual. Fiecare automobil va fi inspectat în centre tehnice specializate sau în subdiviziunile Agenției Servicii Publice (ASP). Specialiștii vor verifica documentele, marcajele de fabricație și vor efectua inspecția tehnică.

Sancțiuni pentru încălcări

Monitorizarea pieței va fi realizată de instituția de profil responsabilă de supraveghere. Dacă mașinile sau piesele nu trec verificarea, se va putea interzice vânzarea lor, limita livrările sau retrage documentele emise anterior. Aceste măsuri nu includ amenzi conform Codului contravențional sau Codului penal. Sunt instrumente tehnice de control necesare pentru protecția sănătății cetățenilor și a mediului.

Noua reformă va afecta o parte semnificativă a populației țării. Conform datelor statistice, în prezent în Republica Moldova sunt înregistrate 1,16 milioane de unități de transport. Dintre acestea, peste 834.000 sunt autoturisme și taxiuri.

Se preconizează că proiectul de lege va intra în vigoare la 1 ianuarie 2029.