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Point.md logoPoint
15 Septembrie 2026, 15:03
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Vedeta meme-ului „Om uspeșnîi” s-a adresat lui Usatîi pentru ajutor: Sunt victima hărțuirii digitale

Vedeta meme-ului „Om uspeșnîi” s-a adresat public liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, cu rugămintea de a o ajuta din cauza hărțuirii masive de pe Internet după publicarea videoului „StopHam”.

Vedeta meme-ului „Om uspeșnîi” s-a adresat lui Usatîi pentru ajutor: Sunt victima hărțuirii digitale.
Vedeta meme-ului „Om uspeșnîi” s-a adresat lui Usatîi pentru ajutor: Sunt victima hărțuirii digitale.

„Domnule Renato Usatîi, le-ați spus femeilor supuse violenței să apeleze la dumneavoastră pentru ajutor. Mă adresez public. Nu am un Rambo acasă, am o altă problemă.

După ce StopHam m-a filmat și a publicat imaginile, am devenit victima hărțuirii digitale — mii de insulte, comentarii sexualizate, falsuri, pagini false și materiale din categoria 18+ cu chipul meu. Zi de zi. Nu mai este doar o glumă și nu mai este doar o activitate. Când o întreagă mulțime atacă, sexualizează și umilește sistematic o femeie, aceasta este violență psihologică. Câteva femei mi-au scris că se află într-o situație similară. Aș vrea să le ajut și pe ele.

Domnule Usatîi, ați spus că protejați femeile. Sunt o femeie care vă cere ajutorul. Nu vă spun cum să procedați. Sunteți deputat, aveți voce, aveți pârghii de influență. Ocupați-vă de fenomenul StopHam și de ceea ce se întâmplă din cauza unor astfel de publicații. Ați spus „scrieți". V-am scris. Acum aștept ajutorul dumneavoastră. Dacă promisiunea a fost serioasă, acum aveți un caz concret", a declarat Cristina, cunoscută datorită meme-urilor "Om uspeșnîi".

Anterior, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, le-a îndemnat pe femeile care se confruntă cu violența domestică să se adreseze direct lui, dacă consideră că organele de stat și poliția reacționează insuficient de rapid.

Declarația sa a fost făcută pe fundalul tragediei de la Măgdăcești și al refuzului majorității parlamentare PAS de a susține inițiativa privind instituirea Zilei de comemorare a victimelor violenței domestice.

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