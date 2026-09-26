Vecinii femeilor ucise la Rezina: Au luat un credit, iar banii au ajuns la suspect.

Două cadavre cu semne de moarte violentă au fost descoperite pe un câmp de porumb din comuna Pereni, raionul Rezina.

Poliția a fost informată despre cazul îngrozitor la 19 septembrie. După examinarea locului faptei de către criminaliști, anchetatorii au reținut un bărbat de 51 de ani. Acesta este vizat într-un alt dosar penal, deschis pentru violarea uneia dintre femeile ucise, transmite jurnal.md.

Victimele s-au dovedit a fi mamă și fiică — de 56 și, respectiv, 24 de ani. Acestea locuiau împreună și erau luate în evidența unui asistent social. Vecinii spun că nu le-au văzut acasă timp de două-trei săptămâni și sunt șocați de cele întâmplate.

Ultima vizită a asistentului social la femei a avut loc la 14 septembrie, însă acestea nu erau acasă.

„Ea locuia cu fiica sa, care are un grad mediu de dizabilitate. Ambele muncesc din când în când, sunt luate în evidență din 31 mai 2025, pe numele lor este deschis un dosar pentru sărăcie. Când erau întocmite rapoartele privind vizitele la familie, deseori nu erau găsite acasă”, a declarat asistenta socială.

Unii vecini susțin că mama fetei ar fi putut lua 20 de mii de lei de la una dintre companiile de microfinanțare, iar banii ar fi ajuns, presupus, la bărbatul suspectat de omor.

Soția inculpatului ne-a declarat că nu crede în implicarea lui într-un eventual conflict și că nu știe nimic nici despre banii pe care victimele i-ar fi putut împrumuta. Femeia este convinsă că soțul ei nu este capabil să comită un omor.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, bărbatul suspectat de omor este vizat și într-un alt dosar penal. Poliția din Rezina a început, pe 7 iulie, urmărirea penală pentru viol. Bărbatul are statut de suspect, iar dosarul se află în gestiunea Oficiului Rezina al Procuraturii Orhei.

Până în prezent, procurorii nu au solicitat înaintarea învinuirii și aplicarea unei măsuri preventive, deoarece nu dispuneau de suficiente probe.